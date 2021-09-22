Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel olmak üzere aralıklı Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

"TÜRKİYE'NİN DÖRTTE ÜÇÜNDE YAĞIŞ VAR"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardı. İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları;

"Havalar soğudu. Bu aylarda bu tür dalgalanmaları hep görüyoruz. Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri soğuk hava dalgası gelecek, ardından tekrar sıcaklıklar toparlanacak ve mevsim normallerine ortalamanın üzerine çıkacak hafta sonu. Bugün Türkiye'nin dörtte üçünde yağış var. Karadeniz Bölgesi, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, İskenderun körfezinin kıyı kesimi.

Yağışlar İstanbul'un kuzey ilçelerinde başladı. Öğle ve öğleden sonraki saatlerde Doğu Karadeniz'de yani Giresun'dan Artvin'e kadar Ardahan'ı da dahil edersek bu bölgelerde kuvvetli yağışlar var. Ama çok kuvvetli yağışlar Rize ve Artvin civarında olacak. O da akşam olacak.

Prof. Dr. Orhan Şen.

"BU AKŞAMDAN İTİBAREN SOĞUMA OLACAK"

İstanbul'daki kuvvetli yağış ise akşam meydana gelecek. Akşam 7-8'den sonra... Bu akşam 3 yerde kuvvetli yağış var. Biri Rize-Artvin, biri İstanbul, biri de İskenderun'un çevresi, Hatay, Osmaniye ve Adana civarlarında. Bugün sıcaklıklar 23 derece civarında, daha tam soğumadı esasında. Bu akşamdan itibaren soğuma olacak. Geçen yayınımızda 19 dereceye düşer dedik. Ama 19'un da altına düşecek büyük ihtimalle yarın İstanbul'da. Yani 17'nin de altına düşme ihtimali var. Soğuk hava dalgası bu şekilde devam edecek.

"CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞ TÜRKİYE'Yİ YAVAŞ YAVAŞ TERK EDİYOR"

Yarın da yağış kuvvetli. Hemen hemen Türkiye'nin bir çok yerinde kuvvetli olarak devam edecek. Ege Bölgesi, İzmir'de de yağış olacak. Burada da sıcaklıklar düşüyor. Artık yaz sıcakları değil de sonbahar sıcaklıklarına geçiyor. Perşembe günü, yarın devam edecek, perşembe akşamı ve cuma günü Karadeniz sahillerinde Orta Karadeniz, Batı ve Doğu Karadeniz'de yağış çok kuvvetli olabilir. Bunu takip edeceğiz. Cuma gününden itibaren yağış Türkiye'yi yavaş yavaş terk ediyor. Batıdan itibaren sıcaklıkla yükseliyor. 25 dereceye kadar çıkacak. Bu tür dalgalanmalar oluyor, dikkat etmemiz lazım, üşütmememiz lazım."

İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI GELDİ: SAAT VERİLDİ

Meteoroloji İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlar sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.