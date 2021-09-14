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Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi - Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi

14.09.2021 16:42

Son dakika haberlerine göre, yurdun büyük bir kesiminin yağışların etkisi altına gireceğini açıklayan Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi. Eskişehir, Ankara ve Bolu için sel uyarısı yapılırken; Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya'da da yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtildi. Konya, Samsun ve Ordu'da ise bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alacak yağışlar için sarı kodlu uyarı verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında sağanak yağış görülecek. Eskişehir il geneli ile Ankara'nın güneyi ve batısı, Bolu'nun güney ilçelerinde yarından itibaren akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

3 İL İÇİN SEL UYARISI

Eskişehir, Ankara ve Bolu için ayrıca ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bunun yanı sıra yarın öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerinde de gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği ifade ediliyor.

İÇ KESİMLERDEKİ VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLMALI

Batı Akdeniz'in iç kesimleri ( Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur), Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç kesimlerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Konya'nın kuzeyi ve batısında da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla etkisini artıracak. Yağışlarından perşembe günü öğle saatlerine kadar il merkezi ile kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ORTA KARADENİZ'DE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Bu gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu nedenle bu bölgedeki vatandaşlara da tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi

Eskişehir, Kütahya, Bolu, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi - Son Dakika
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