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Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor - Son Dakika

Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor

30.12.2021 10:16
Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgilerine göre bugün, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın batı kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 12°C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 10°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 11°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, bu akşam saatlerinden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2), 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, zamanla kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor.

HATAY 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların başta güney çevreleri olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA 1°C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

YOZGAT -2°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 1°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 9°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 1°C

Parçalı bulutlu

KARS -20°C, -5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA -7°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -10°C, 2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor - Son Dakika
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