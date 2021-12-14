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Son dakika: Meteoroloji uyardı! Türkiye sağanak yağmur ve karın etkisinde - Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji uyardı! Türkiye sağanak yağmur ve karın etkisinde

14.12.2021 08:09
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Türkiye sağanak yağmur ve karın etkisinde

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri sağanak yağışın etkisindeyken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. Yağışların; Antalya, Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), Toroslar Mevkii'nde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika: Meteoroloji uyardı! Türkiye sağanak yağmur ve karın etkisinde

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Son Dakika Güncel Son dakika: Meteoroloji uyardı! Türkiye sağanak yağmur ve karın etkisinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Meteoroloji uyardı! Türkiye sağanak yağmur ve karın etkisinde - Son Dakika
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