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Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor - Son Dakika

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor

07.12.2021 12:09
Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin bir bölümünde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı olacağını açıkladı.

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarına göre kar yurda giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin bir bölümünde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca 35 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz`in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor

Meteoroloji, Kar Yağışı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor - Son Dakika


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