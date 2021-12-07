Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor - Son Dakika

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarına göre kar yurda giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin bir bölümünde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca 35 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz`in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.