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Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak - Son Dakika

Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak

24.09.2021 16:23

Son dakika haberlerine göre, Türkiye'de eylül ayı bitmeden birçok ilde yağan kar herkesi şaşırttı. Kuraklık, orman yangınları, sel ve yüksek sıcaklıklarla geçen bir yazdan sonra "Bu kış nasıl geçecek?" sorusu vatandaşların gündeminde. Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış mevsim normallerinde geçecek; ancak bazı günler ani hava yükselişleri ve düşüşleri yaşanabilir. İstanbul'da karlı gün sayısı geçtiğimiz birkaç yıla göre daha fazla olacak.

İklim değişikliklerine bağlı mevsimsel değişkenlikler kendini göstermeye devam ediyor. Dünya bu yazı yüksek sıcaklıklarla, yangınlarla, kimi bölgelerde kuraklıkla kimi bölgelerde ise sellerle geçirdi. Mevsimsel değişikliklerden Türkiye de en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Peki Türkiye bu kışı nasıl geçirecek, sıcaklıklar nasıl olacak, kar ne zaman düşecek, İstanbul'da kar kaç kez yağacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, TGRT Haber'e yaklaşan kış mevsiminin nasıl geçeceğini ve özellikle İstanbulluları nelerin beklediğini anlattı.

"BU KIŞ MEVSİM NORMALLERİNDE GEÇECEK AMA ANİ DEĞİŞİMLER YAŞANABİLİR"

Tek, aylık ve mevsimsel iklim tahminlerini iklim modellerindeki son 30 yılın ortalama değerlerindeki sapmalara göre değerlendirdiklerini söyledi. Aylık ve mevsimlik tahminlerin zaman ilerledikçe yenilendiğini ve değişkenlik gösterebileceğini belirten Tek, bugünkü mevsimsel ve aylık iklim modelleri sonuçlarına göre bu kışın mevsim normallerinde geçeceğini söyleyerek, "Ancak ani soğumalar ve ani ısı artışları gözlemlenebilir. Çünkü dünya genelinde sıcaklık artıyor ve atmosferde ısı birikimi oluyor. Bu da ani hava değişimlerine neden oluyor. Bir yerde sıcaklık 50 dereceye çıktıysa başka bir yerde ısı aniden düşüyor. Atmosfer kendini dengelemek için bunu yapıyor. Soğuk hava sıcak havayı kovalıyor. Böylece bir denge oluşuyor. Ancak dünyamızda genelde sıcaklık artışı söz konusu. Ani soğuk havalar, artan sıcaklığın meydana getirdiği aşırılığı dengelemek için meydana geliyor. Karadeniz'de olan kar yağışı bile ısı sapmalarını dengelemek için atmosferin kendi yaptığı bir şey" dedi.

"İSTANBUL'DA KARLI GÜN SAYISI GEÇTİĞİMİZ BİRKAÇ YILA GÖRE DAHA FAZLA OLACAK"

Genelde İstanbul'a Ocak ayının 15'i ile Şubat ayının 15'i arasında kar yağdığının altını çizen Tek, "Marmara'ya baktığımızda son yıllarda kar yağışı sıklıkları azaldı. Ancak bu yıl kar yağışı alabiliriz, iklim tahminleri İstanbul'da aralık, ocak, şubat aylarında kar yağışı olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Model sonuçlarına göre kar yağma olasılığı mevcut, bu kış İstanbul'da karlı gün sayısının geçtiğimiz birkaç yıla göre daha fazla olacak" ifadelerini kullandı. Tek, Doğu Anadolu'ya rakımdan dolayı daha erken kar düştüğünü hatırlatarak Karadeniz'de kar yağışının erken düşmesinin çok sık rastlanır bir durum olmadığını, Avrupa üzerindeki yüksek basınç sisteminin taşıdığı bir soğuk havadan kaynaklandığını vurguladı.

Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

"HER BÖLGENİN KIŞ ŞARTLARI DEĞİŞTİ"

"Ara mevsimler kalmadı, demek yanlış bir ifade" diyen Tek, yaz sıcaklıkları artarken kış sıcaklıklarının da artığının altını çizdi. Sonbahar ile ilkbaharda yaşanılan sıcaklık değerlerinin kışa kaydığını vurgulayan Tek, bu yüzden kış aylarında ilkbahar, sonbahar değerlerini yaşıyormuşuz gibi geldiğini belirtti. "Küresel olarak sıcaklık artıyor. Şu anda anladığımız, bildiğimiz kış şartları değişiyor" diyen Tek, "Yaz ortalama değeri ile kış ortalama değeri arasındaki sıcaklık farkına bakmak gerekiyor, biz buna genlik diyoruz. Yani kışın sıcaklık artar, yazın da artar ve bunun doğal sonucu olarak yaz – kış arasındaki sıcaklık farkında çok büyük değişiklikler olmaz, sabite yakın bir değişim gösterir. Sıcaklık değerleri artıyor ancak kış ile yaz arasındaki sıcaklık farkında çok büyük değişiklikler olmuyor. Her bölgenin kış şartları farklıdır, her bölgenin kış şartları değişti. Moskova'da ocak ayı ortalaması yaklaşık 2 derece arttı" diye konuştu.

Önümüzdeki ayları göz önüne alarak sıcaklıklar ve yağışlar açısından bir değerlendirme yapan Tek, şu ifadeleri kullandı;

Ekim: Özellikle yurdumuzun Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık ortalamanın altında olacak. Ekimde soğuk bir hava bizi bekliyor. Sapmalara göre baktığımızda ortalamanın 2 ila 3 derece aşağısında geçecek. Yağışlar ülke genelinde düşük geçecek. Ancak bazı günler çok sıcak bazı günler de soğuk olabilir. Ama genel itibari ile Kuzey Bölgeler ekim ayında ortalamanın altında, Güney Bölgeler ise mevsim normallerinde geçecek.

Kasım: Ülke genelinde sıcaklıklar son 30 yılın ortalamasında seyredecek. Ne mevsim normallerinin altında ne de mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar söz konusu. Yağışlar açısından kurak bir ay. Yani sonbahar yağmurlarını almayacağız.

Aralık: Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Aralıkta Akdeniz, Doğu Karadeniz, Ege'nin Güney kesimleri yağışlar açısından ortalamanın altında, kurak geçecek. Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu yağışlar açısından mevsim normallerinde geçecek.

Ocak: Sıcaklıklar mevsim normallerinde geçecek. Yağış ülke genelinde mevsim normallerinde yağacak. Doğu Karadeniz yağış ortalamaları açısından kurak, diyebiliriz.

Şubat: Sıcaklıklar mevsim normallerinde geçecek. Yurdun Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege Bölgelerinde yağışlar ortalamanın altında geçecek. Kuzey kesimlerde ise mevsim normallerinde yağışlar var.

Mart: Sıcaklıklar ve yağış mevsim normallerinde seyredecek.

Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak

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Son Dakika Güncel Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak - Son Dakika


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