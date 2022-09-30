Son Dakika | Metin Lokumcu davasında 'dönemin kaymakamı dinlensin' talebine ikinci kez ret - Son Dakika
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Son Dakika | Metin Lokumcu davasında 'dönemin kaymakamı dinlensin' talebine ikinci kez ret

30.09.2022 17:51
Son Dakika | Metin Lokumcu davasında 'dönemin kaymakamı dinlensin' talebine ikinci kez ret

Son dakika haberler: ARTVİN'in Hopa ilçesinde, 2011 yılında dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazıyla fenalaştığı öne sürülen emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı davada;

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, 2011 yılında dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazıyla fenalaştığı öne sürülen emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı davada; mahkeme bir kez daha dönemin kaymakamı Abdullah Aktaş'ın yeniden tanık olarak dinlenmesi talebini reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011'de Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

8'İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜDavanın 8'nci duruşmasına Metin Lokumcu'nun ailesi ve arkadaşları, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Sol Parti Meclis üyesi Alper Taş, Artvin Baro Başkanı Ayla Varan, Halkevi Hopa yöneticisi Kamil Ustabaş ve vatandaşlar katıldı.Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu mahkemede söz alarak adaletli bir karar çıkmasını beklediklerini söyledi. Söz alan Lokumcu ailesinin avukatları, mahkeme heyetinden bilirkişi raporu alınması ve keşif yapılması talebini yineledi. Lokumcu'nun avukatları ayrıca, dönemin kaymakamı Abdullah Aktaş'ın tanık olarak mahkemede ifade vermesini talep etti. Savcı mütalaasında, olayda kullanılan gazların usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda iç güvenlik uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinden rapor alınmasını ve keşif talebinin reddedilmesini talep etti. 'HİÇBİR ŞEY YOKKEN SALDIRILDI' Duruşmada tanık olarak dinlenen CHP eski Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu, Hopa'da yaşanan olaylara baştan sona tanık olduğunu söyledi. Çorbacıoğlu ifadesinde, "Olay günü saat 11.00 sıralarında 2 tane askeri helikopter, eski meydanın üzerine alçak uçuş yaptı ve korku yarattı. Sonrasında polislerin fiili saldırısı oldu. Benim de ayağıma gaz fişeği geldi, insanlar kaçışmaya başladı. Ne megafonla, ne emniyet görevlileri aracılığıyla gelip uyarı yapıldı. Hiçbir şey yokken gazla, copla, suyla saldırıldı" dedi. Çorbacıoğlu, alanda taş atıldığını gördüğünü ancak yaralanan polisleri görmediğini söyledi.DARP İZİ İDDİASITanık olarak ifade veren CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da, o dönemde avukat olarak Metin Lokumcu'nun otopsisine katıldığını, Lokumcu'nun bedeninde göğüs kısmında darp izleri gördüğünü ve savcıdan tutanağa geçirmesini istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, tanık ifadeleri ve avukatların dinlenmesinin ardından, keşif talebini ve daha öncede reddedilen dönemin Kaymakamı Abdullah Aktaş'ın tanık olarak dinlenmesi talebini bir kez daha reddederek duruşmanın sonraki celsesini 26 Ocak tarihine erteledi.


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Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanması devam etti Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanması devam etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | Metin Lokumcu davasında 'dönemin kaymakamı dinlensin' talebine ikinci kez ret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Metin Lokumcu davasında 'dönemin kaymakamı dinlensin' talebine ikinci kez ret - Son Dakika
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