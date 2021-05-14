İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sonrası taş duvarlı metruk binadaki yangın söndürüldü. - MUĞLA

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde kullanılmayan metruk işyerinde çıkan yangına Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Menteşe ilçesinde kullanılmayan metruk bir işyerinde çıkan yanın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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