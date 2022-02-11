Son dakika! MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 4 yeni ameliyathane odası açıldı - Son Dakika

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapımı tamamlanan 4 yeni ameliyathane odası hizmete girdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastaların bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla yeni ameliyathaneler tasarlandı.

Yeni donanımlarla oluşturulan ameliyathanelerin hizmete açılmasıyla hastanedeki ameliyathane sayısı 20'ye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yeni ameliyathane odalarının tüm hastaların şifa bulmasına vesile olması temenni ediyorum." ifadesini kullandı.