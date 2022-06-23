Son dakika... Meydanda kendini yaktı, hastanelik oldu - Son Dakika
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Son dakika... Meydanda kendini yaktı, hastanelik oldu

23.06.2022 16:51
Son dakika... Meydanda kendini yaktı, hastanelik oldu

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te bir şahıs, ailevi sorunları bulunduğunu iddia ederek Demokrasi Meydanı'nda kendini yaktı.

Gaziantep'te bir şahıs, ailevi sorunları bulunduğunu iddia ederek Demokrasi Meydanı'nda kendini yaktı. Olay sonrası vücudunda ciddi yanıklar oluşan şahıs hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan yaşandı. İddiaya göre, ailevi sorunları bulunduğunu ifade eden Cafer K. isimli şahıs, meydana gelerek üzerine benzin döktü. Şahıs, daha sonra elindeki çakmakla kendisini ateşe verdi. Olay sonrası vücudu alevlere teslim alan şahsa, çevrede sessiz eylem yapan Gaziantepspor emekçileri su dökerek müdahale etti.

Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı, müdahale eden vatandaşlar o anları anlattı

Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay anını anlatan ve kendisini yakan şahsa ilk müdahaleyi yapan Osman Yıldırım isimli vatandaş, "Üzerine bir şeyler dökerek yakınımıza geldi ve çakmağı çaktıktan sonra bir anda alev aldı. Biz de o sırada hemen yanımızdaki suları üzerine dökerek müdahale ettik. Vücudunda baya bir yanık vardı. Kıyafetleri de üzerine yapışmıştı. Yüzünde de yanık vardı. Durumu kötüydü yani" dedi.

"Önce üzerine bir şeyler döktü sonra da çakmakla bir anda kendisini yaktı"

Olaya müdahale eden Mustafa Öztürk isimli diğer vatandaş ise "Elindeki çakmakla yakınımıza doğru geliyordu. Gelirken de elindeki şişeyle üzerine bir şeyler döküyordu. Sonrasında da çakmakla kendisini yaktı. İlk müdahaleyi biz yaptık ama vücudunda baya bir yanık vardı. Bilinci açıktı, kendisindeydi ama durumu sıkıntılıydı" diye konuştu.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Meydanda kendini yaktı, hastanelik oldu - Son Dakika

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