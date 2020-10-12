Son dakika haberleri! Mezarlık içerisinde bulunan çalılık alana 1 kilo 900 gram kubar esrar gizlemişler - Son Dakika

- Mezarlık içerisinde bulunan çalılık alana 1 kilo 900 gram kubar esrar gizlemişler

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, mezarlık içerisinde bulunan çalılık alana gizlenmiş şekilde 1 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerince Söğütlü ilçesi Akgöl Mahallesinde bulunan mezarlık mevkiinde bulunan çalılık alanda yapılana aramada; poşet içerisine gizlenmiş 1 kilo 500 gram esrar olan 10 litrelik plastik bidon bulundu. Aynı poşet içerisinde 1 adet hassas terazi, ayrı bir poşet içerisinde 300 gram ve 89 adet 5-6 gramlık satışa hazır kubar esrar bulunarak savcılık kararı ile el konuldu.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti şüphelisi olarak ise olay mahallinin yaklaşık 50 metre yakınında ikamet eden T.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. T.Y.'nin kardeşi H.Y.'nin de olay ile bağlantısı olduğundan şüphelenen jandarma ekipleri H.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltına alınan T.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.