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Son dakika... Mezarlıkta arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika

Son dakika... Mezarlıkta arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis istemi

17.09.2021 15:26
Son dakika... Mezarlıkta arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis istemi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta mezarlıkta tartıştığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Esenyurt'ta mezarlıkta tartıştığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Ocak'ta hastanede silahla yaralanma ihbarı yapılması üzerine görevli kolluk ekibi tarafından yaralı Kanan İmanzade ile görüşme yapıldığı anlatılarak, İmanzade'nin kolunu duvara vurduğunu ve silahla yaralanmadığını iddia ettiği anlatıldı.

İddianamede, sanık Kanan İmanzade'nin eşi olduğunu iddia eden Lala Mammdova'nın, eşinin alkollü olarak evden çıkarak Güldavi Mezarlığına gittiğini beyan etmesi üzerine olay yerine giden polislerin maktul Ali Haşimov'un silahla öldürülmüş halde bulduğu aktarıldı.

Sanık Kanan İmanzade'nin ifadesine yer verilen iddianamede, sanığın maktul Ali Haşimov ile bir arkadaşının tavsiyesi üzerine alacaklarını tahsil ettirmek için tanıştığını, daha sonra maktul için ayrı bir ev tuttuğunu ve ihtiyaçlarını karşıladığını, maktule adam dövdürttüğünü söyledi.

Olay anında arkadaşı olan maktulün silahı kendi kafasına dayadığını, kendisinin ise maktulün elinden almak istediği silahın ateş aldığı sırada kolundan yaralandığını anlatan sanık İmanzade, olayın ardından hastaneye geldiğinde maktulün öldüğünü duyduğunu öne sürdü.

İddianamede, maktul Ali Haşimov ile sanık Kanan İmanzade'nin arasında çıkan tartışmada sanık İmanzade'nin kolundan silahla yaralandığı belirtilerek, sanığın maktulü başından ateşli silahla vurarak öldürmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Kanan İmanzade hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamenin Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle sanığın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Cumhuriyet, Esenyurt, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Mezarlıkta arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Mezarlıkta arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika
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