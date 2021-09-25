Son dakika: Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi gözaltında - Son Dakika

ADIYAMAN'da, şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencilerinin ağlama sesi duyunca vücudunu toprağa gömülü buldukları bebeği bıraktığı belirlenen annesi ve anneannesi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden kadının, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti yaptıkları mezarlıkta bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı. Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavisine başlanan ve hemşireler tarafından 'Fatma' ismi verilen bebeği muayene eden, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

'BEBEKTEN KURTULMAK İÇİN ANNEMLE PLAN YAPTIK'Olayın ardından polis ekipleri, mezarlık çevresinde görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, aynı zamanda son 1 haftada kentteki hastanelerde dünyaya gelen bebeklerle ilgili ev ziyaretleri yaptı. Polis ekipleri tarafından yeni doğan bir bebek, gidilen evde bulunamadı. Bunun üzerine dünyaya gelen kız bebeğin ismi açıklanmayan annesi ile anneannesi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden annenin, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenildi.BEBEK KORUMAYA ALINACAKKadın ve annesinin emniyetteki sorgusu devam ederken, tedavisi süren bebeğin ise hastaneden taburcu edilmesinin ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.