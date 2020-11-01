Son dakika: Mezitli'de iyilikseverler hareketi çocukları sütle buluşturacak - Son Dakika

Son dakika: Mezitli'de iyilikseverler hareketi çocukları sütle buluşturacak

01.11.2020 12:45
Son dakika: Mezitli'de iyilikseverler hareketi çocukları sütle buluşturacak, System.String[]

Son dakika haberi: Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, hayırsever bir aile tarafından, yeterli beslenme imkanı bulunmayan bebekler için devam sütü bağışında bulunulduğu bildirildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, hayırsever bir aile tarafından, yeterli beslenme imkanı bulunmayan bebekler için devam sütü bağışında bulunulduğu bildirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 500 adet yarım litrelik, 3 bin adet 200 mililitrelik devam sütü belediye yetkilileri tarafından teslim alındı. Belediyenin deposuna kaldırılan anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda hayati öneme sahip olan devam sütleri, mahalle muhtarları ve oluşturulacak koordinasyon ile dağıtımı sağlanacak.

Bebeklerin yeterli beslenmesi ve bağışıklık siteminin güçlenmesinde devam sütünün önemine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Belediye olarak hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Bu kez hayırsever Nutricia ailesi çocuklarımız için son derece büyük öneme sahip devam sütü bağışında bulundu. Biz de belediye olarak bu sütleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için muhtarlarımız aracılığı ile köprü olacağız. Değerli hayırseverimize teşekkür ederim" dedi.

Mezitli'de bu tür yardımlaşmaların artık sıradan bir olay haline geldiğini ifade eden Başkan Tarhan, "İyiliğin bulaşıcı olduğu Mezitlimizde gün aşırı böylesi iyilik hareketlerine tanık oluyoruz. Bir gün bir hayırseverimiz meyve bağışında bulunurken, başka bir hayırsever gurubumuz çocuklar eğitime uzaktan da olsa ulaşabilsinler diye tablet kampanyası başlatabiliyor. Gönüllülerimiz, ürettiklerini satarak kız çocuklarının eğitime katkı sunarken, başka bir gönüllümüz ise ürettiği sebzelerle aşevimizin ihtiyacını karşılayabiliyor. Mezitlililer buna alıştı. Çünkü burası Mezitli. Burada iyilik bulaşıcıdır" diye konuştu. - MERSİN

Son dakika: Mezitli'de iyilikseverler hareketi çocukları sütle buluşturacak
Son dakika: Mezitli'de iyilikseverler hareketi çocukları sütle buluşturacak

Mezitli, Mersin, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Mezitli'de iyilikseverler hareketi çocukları sütle buluşturacak - Son Dakika


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