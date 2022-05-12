Son Dakika | Mezuniyete hazırlanırken kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Mezuniyete hazırlanırken kazada hayatını kaybetti

12.05.2022 15:10
Son Dakika | Mezuniyete hazırlanırken kazada hayatını kaybetti

Son dakika haber: Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan iki genç kız mezuniyet için görüşmeleri sonrası dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan iki genç kız mezuniyet için görüşmeleri sonrası dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada Nezahat Tanas hayatını kaybederken, ağır yaralanan Zeynep Bağrıyanık'ın hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden sınıf arkadaşları Nezahat Tanas (22) ve Zeynep Bağrıyanık (24), 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenleri için Çat Yolu üzerinde bir restoranla görüşmeye gitti. Restoran çıkışı iki arkadaşa dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı.

"Mezuniyete hazırlanırken kazada hayatını kaybetti"

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan üniversite öğrencilerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. 15 gün sonra mezuniyet törenleri olduğu belirtilen Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık ağır yaralı olarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bağrıyanık'ın ise durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Acı haberin ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da bir mesaj yayınlayarak, Nezahat Tanas'a rahmet, Zeynep Bağrıyanık'a da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kazayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı. - ERZURUM

Son Dakika | Mezuniyete hazırlanırken kazada hayatını kaybetti
Son Dakika | Mezuniyete hazırlanırken kazada hayatını kaybetti

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Atatürk Üniversitesi, Otomobil, Erzurum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Mezuniyete hazırlanırken kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


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