Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak

15 dakika önce

Son dakika: 2020 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. MGK Bildirisi'nde, İdlib'de sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacağı vurgulandı.

Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde alındı.

İDLİB MESAJI

MGK bildirisinde, Türkiye'nin güney sınırlarını koruma, dost ve kardeş toplulukların güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetin altı çizildi. " İdlib'de sivil halkı hedef alan saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak. Libya'da ateşkes çabaları ile Milli Mutabakat Hükümeti'ne destek sürecek" ifadeleri kullanıldı.

Beştepe, İdlib, Mgk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:40 
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