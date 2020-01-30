Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak - Son Dakika

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Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak
15 dakika önce
Son dakika: 2020 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. MGK Bildirisi'nde, İdlib'de sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacağı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde alındı.
İDLİB MESAJI
MGK bildirisinde, Türkiye'nin güney sınırlarını koruma, dost ve kardeş toplulukların güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetin altı çizildi. " İdlib'de sivil halkı hedef alan saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak. Libya'da ateşkes çabaları ile Milli Mutabakat Hükümeti'ne destek sürecek" ifadeleri kullanıldı.
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