Son dakika! MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Teşkilatımız davasına, liderine bağlı ve sadıktır - Son Dakika

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, " Eskişehir'de çatlak ses yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Eskişehir teşkilatımız davasına, liderine bağlı ve sadıktır" dedi.

Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partililerle görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. MHP Eskişehir teşkilatının davasına, liderine bağlı ve sadık olduğunu ifade eden Yönter, şöyle konuştu: