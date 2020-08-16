MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hükümet seçilmiş ve görevinin başındadır. Bunları devirmeyi düşünmek ve dile getirmek demokrasi husumeti olmakla birlikte aleni bir suçtur. Bu suça ortaklık ve işbirlikçilik yapanların iki cihanda da yatacak yerleri olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Joe Biden'i şiddetle lanetlemektedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'nin Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında, "Türk milletinin lekeli meşrebini ve karanlık mizacını çok iyi bildiği ABD'nin Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'in kabul edilemez skandal açıklamaları, ülke gündeminin ağırlık merkezine yerleşmiştir. Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu da esasen tescillenmiştir. Bu şahsın Türkiye Cumhuriyetinin varlığına, egemenlik haklarına, milli iradenin takdir ve tercihine saldırısı ancak düşmanlık olarak değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır" ifadelerini kullandı.

"VATAN HAİNLERİ DEŞİFRE EDİLMELİDİR"

Demokrasiye inanan hiç kimsenin böylesi korkunç ve şeytani bir emeli cevapsız ve karşılıksız bırakmayacağını vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin ne kadar büyük ve derin bir beka sorununa maruz kaldığının iyice netleştiğine dikkat çekti. Dış mihrak tanımlamasının hayali değil hakiki ve sahici bir tespit olduğunun somut şekilde tevsik ve teyit edildiğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Müttefik kisvesine bürünmüş muhasım odakların kimliği ve yüz hatları açığa çıkmıştır. Biden'in iğrenç ve ilkel gayesinin hemen hemen aynısı geçtiğimiz aylarda yayımlanan RandCorporation Raporu'nda da yer bulmuştur. Muhalefete açık destek vermekten bahseden Biden'in kimlerle, hangi zeminlerde kapalı devre irtibat ve ilişki halinde olduğu geldiğimiz bu aşamada gün yüzüne çıkarılmalıdır. Türkiye'ye karşı gittikçe yoğunlaşan siyasi, ekonomik ve diplomatik şantajların Evangelist Biden ve içimizdeki ortaklarıyla bağlantıları mutlak surette tartışılmalı, vatan hainleri deşifre edilmelidir. Muhalefet partilerinin eften püften tepkileri, yasak savan açıklamaları, kuşkulu, kuruntulu ve karışık değerlendirmeleri tehdidin büyüklüğü göz önüne alındığında yetersiz niteliktedir. Sayın Cumhurbaşkanımızı devirme amacı, terör örgütleriyle birliktelik mesajı bilinmelidir ki müttefiklik ve stratejik ortaklık örtüsünün altına asla gizlenemeyecek, çuvalı delen mızrak iki ülke arasındaki ilişkileri ağır şekilde zedeleyecektir."

"BU KİRLİ ŞAHIS TÜRK VE İSLAM DÜŞMANI OLARAK ÜLKEMİZE ŞİDDET VE NEFRET CEPHESİ AÇMIŞTIR"

Bahçeli, Türkiye'nin tam bağımsız ve bağlantısız bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin ABD'nin sömürgesi, örtülü operasyon sahası, tutsağı ve kolonisi kesinlikle olmayacağını vurguladı. Bahçeli, "Biden'in aday olmadan önce yaptığı melanet konuşması yedi aylık bir maziye sahip olsa da bu kirli şahıs Türk ve İslam düşmanı olarak ülkemize şiddet ve nefret cephesi açmıştır. Bu konuşmanın niye bugün tedavüle çıktığını, başka bir ifadeyle zamanlamasını sorgulayanlar başta CHP olmak üzere kötü niyetlidir. Demokrasiden geçinen şarlatanlar, sözde yarım aydın ve yorumcular, sanatçılar, akademisyenler, aynı zamanda zillete düşen muhalefet partileri amalı, ancaklı, fakatlı cümle kurmadan, bu ortamın kime yarayıp yaramayacağını sinsi sinsi analize tevessül etmeden Türkiye'nin tarafında ön şartsız duruş göstermek mecburiyetindedir" değerlendirmelerinde bulundu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

"Gün milli şuurun sancağı altında toplanma günüdür" vurgusu yapan Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aksi halde bahse konu kategorideki herkes telafisi mümkün olmayan zan ve töhmet altında kalacaklardır. Kürt kökenli kardeşlerimizin de ABD'nin tuzak ve tahriklerine asla itibar etmeyecekleri tartışmasız inancımızdır. ABD'nin başkan adayı mertebesine ulaşmış müstevli artığının Türkiye üzerinde hesap yapması, siyasi ameliyatı aklından geçirmesi, kumpas peşinde koşması tam bir kokuşmuşluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hükümet seçilmiş ve görevinin başındadır. Bunları devirmeyi düşünmek ve dile getirmek demokrasi husumeti olmakla birlikte aleni bir suçtur. Bu suça ortaklık ve işbirlikçilik yapanların iki cihanda da yatacak yerleri olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Joe Biden'i şiddetle lanetlemektedir. ABD Demokrat Partisi'nin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu görmektedir. Türkiye'yi uzaktan kumanda edip güdümlü ve yönetilebilir bir ülke olarak görenlerin alayı Cumhur İttifakı'nın muazzam ve müstesna iradesiyle şaşkına dönecekler, kuşkusuz kesif bir yenilgi alacaklardır."

"CUMHUR İTTİFAKI VATANINI, ÜLKESİNİ VE MİLLİ NAMUSU KAHRAMANCA SAVUNACAKTIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin icazet ve izinle kurulmadığını, bu vasıtalarla da kutlu geleceği tayin ve hatta tahrip edilemeyeceğini anlatan Bahçeli, "Son gelişmeler kapsamında Türk milleti kenetlenmiş bir halde onuruna, iradesine, şerefine, istiklaline sonuna kadar sahip çıkacaktır. Cumhur İttifakı vatanını, ülkesini ve milli namusu kahramanca savunacaktır. Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır" dedi.