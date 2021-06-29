Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır - Son Dakika

Milliyetçi Harekete Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, konuşmasının en başında üniversiteler ve gençlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"SINAVSIZ ÜNİVERSİTE TEZİNİ SAVUNUYORUZ"

Bu sırada üniversite sınavlarının kaldırılması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli, "Biz gençlerimizin bir sınava mahkum olmasına karşıyız ve yeni bir sistemi arzuluyoruz. Pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Sınavsız üniversite tezini savunuyor ve Türkiye'nin bu sisteme geçecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz. Böylece öğrencilerimizi evlatlarımızı yarış atı gibi görmemiş ve müfredat kapsamında başarı ortalaması, olgunlaşma sınavları gibi fırsat eşitliği gözetilerek üniversite geçişi sağlanabilir. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek güçtedir." dedi.

"GENÇLERİMİZİ SEVİYORUZ"

"Sınavlara neşter vurmanın, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kültürlü ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi Türkiye'nin kalkınma gayesini kamçılayacaktır." diyen Bahçeli şöyle devam etti: "Biz gençlerimize baktığımızda Z kuşağı değil akıl, bilim, inanç, fedakarlık ve 'Bir Türk dünyaya bedeldir' sözünün karşılığını görüyoruz. Onları çok seviyoruz. Hangi düşünceyi savunurlarsa savunsunlar hepsini bağrımıza basıyoruz."

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Katar yalanını mal bulmuş mağribi gibi körükleyen CHP Genel Başkanı 25 Haziran 2021 günü Twitter mesajı ile gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı. Vahim olan şudur ki YKS'ye 1 gün kala yalan haber yaymaya yeltenen Kılıçdaroğlu yaş tahtaya basmakla kalmadı klendini rezil etti.

"KILIÇDAROĞLU GENÇLERİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

CHP Genel Başkanı ahlak ve etik taşıyorsa Türk gençliğinden ve YSK'ye giren tüm gençlerimizden derhal özür dilemek zorundadır. Gençlerimize ayıp etmiş, yanlış yapmıştır.

"KILIÇDAROĞLU SENİ ESİR ALANI BİZE SÖYLE KURTARALIM"

Kılıçdaroğlu'na açık bir teklifim var. Kendisini kim tutmuş ya da esir almışsa korkmasın bize gelsin. Gelemiyorsa ulak göndersin. Yardım edelim yeter ki bu girdaptan çıksın. Borcu varsa ödeyelim. Fidye varsa kurtaralım. Kürek mahkumuna dönüşüyor göz göre göre. Cumhur İttifakı'nın siyasi sahillerine yanaşabilir, itirafçı olabilir ve pişmanlıktan yararlanabilirsin.

Bizler birileri memnun olsun diye eğilip bükülmeyeceğiz. Bizim tercihimiz bizim hedefimiz inandığımız gibi yaşamak, bu rehberlikte duruş sergilemektir. Fincancı katırları ürküyorsa varsın ürksünler."

"TERÖRİSTLER SİZİN, YUSUFLAR BİZİMDİR"

Bir evlat düşünün ki Hakurk'ta teröristlerin drone'lu bomba saldırısında üzerine gelen el bombasını bacaklarının arasına alıyor arkadaşları zarar görmesin diye bacağını feda ediyor. Teröriste methiye düzenler bilsin. Onlar sizin Yusuflar bizimdir. Yusuf'umuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

"ÜLKEMİZİ DEVİREMEYECEKLER"

Yedi düvel bu mevzide pusulansa da Türkiye terörün üstesinden gelecektir. Kalemizi yıkamayacaklar, sahte demokrasi rötuşlarıyla ülkemizi and olsun deviremeyecekler. Kılıçdaroğlu Suriyelileri göndermek için AB'den söz aldığını söylemiştir. Bu neyin sözüdür? Hangi sıfatla bu sözü almıştır? AB dürüst değildir. Türkiye'nin aleyhine çalışmaktadır. İşbirlikçisi de zillet ittifakıdır.

"ŞEREFSİZ OLDUKLAR AÇIKTIR"

ABD'de yeni bir Türkiye karşıtı kamp kurulmuştur. CHP'nin FETÖ firarisi eski vekili Aykan Aydemir'den John Bolton'a kadar tüm Türkiye karşıtları birleşmiştir. Bizim evlatlarımız vatan savunmasındayken Türk'e düşman olanlar sözde 'Türk demokrasisi' başlığı altında buluşmuştur! Partizan değillermiş! Fakat şerefsiz oldukları açıktır. Demokrasi için Türkiye'de alarm vereceklermiş. Verin bakalım cesaretiniz varsa. Ama verdiğiniz anda yerin 7 kat dibine girmeyi göze alın.

Ne gam ne tasa; Zalimlere karşı Türkiye'nin kırılmaz bir mukavemeti vardır. Milletimiz hepsini besmele duymuş şeytana çevirecektir."