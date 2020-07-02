Son Dakika: MHP İl Başkanı Alıcık, "Kazanan Türkiye olacak" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştireceği 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin tek aday olacağı bildirilirken MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık Bahçeli'ye destek vererek, "Kazanan Türkiye olacak" dedi.



MHP tarafından 14 Mart 2021'de yapılacak olan 13. Olağan Büyük Kurultay'da Genel Başkan Devlet Bahçeli tek aday olacak. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da yaptığı açıklama ile Bahçeli'nin yanında olduğunu ifade etti. Başkan Alıcık, "Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş'in emanetini emin kılan, leke sürdürmeyen, yere düşürmeyen, önce ülkem ve milletim diyerek, feragat ve fedakarlık örneği olan, milli şuurun yaşayarak bizlere rehber yapan, Cumhur İttifakı ile aziz milletimizin geleceğini teminat altına alan bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli 13. Kurultayımızda Milliyetçi-Ülkücü Hareketin tek adayıdır. Milliyetçi Ülkücü Hareket, şanlı tarihinde bir çok örnekleri olduğu gibi, bugün de dedikodu alt edecek, iftiraları çiğneyecek,amansız saldırıları, alçak operasyonları, ahlaksız suçlamaları ezecek, imanla engelleyecek iradeye sahiptir" dedi.



MHP üzerinden hesap yapanların bozguna uğratılacağını belirten Alıcık, "13'üncü Büyük Kurultayımızın manevi havası, muhteşem vakarı MHP üzerinde hesap yapan, plan kuran, senaryo yazan işbirlikçileri, ihanet kervanını bozguna uğratacaktır. Karşılıksız ve sonsuz bir vatan ve millet sevgisinden kaynaklanan bir ruh, gönül ve iman hareketin, anlamını ve değerini Türkiye sevdasıyla çarpan tertemiz yüreklerin, lekesiz vicdanların, harcı, çile, fedakarlık, cefa olan bu kutlu davamızın, kuvvet ve menfaat karşısında erimeyen haysiyetlerin buluşacağı 13'üncü Kurultayımızda Milliyetçi Ülkücü Hareketin tek adayı bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'dir. Çetin yolları aşan cesur yüreklerin, milli mücadelenin kahraman efeler diyarı cennet Aydın kentimiz tüm teşkilatları ile Milliyetçi Ülkücü Hareketin tek adayı bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrindedir. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" diye konuştu. - AYDIN