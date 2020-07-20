Son dakika! MHP'li Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi (2) - Son Dakika

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Enginyurt, "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır" dedi.