Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi (AYM), vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusu sonucunda, Gergerlioğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Gergerlioğlu cezaevinden tahliye edilmişti.

YENİDEN VEKİL OLDU

Anayasa Mahkemesi'nin 1 Temmuz'da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu üzerine oy birliği ile aldığı "hak ihlali" kararına uyan yerel mahkeme, kararını Meclis Başkanlığı'na gönderdi. Gergerlioğlu, bugün AYM'nin kararına ilişkin tezkerenin Meclis'te okunmasının ardından yeniden milletvekili oldu.

BAHÇELİ'DE KARARA ESTİ GÜRLEDİ

Bu kararın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise AYM'nin kararına sert tepki gösterdi. Bahçeli, Twitter hesabından attığı tweetlerde, "Hak, çok geniş cepheli bir değerdir. Bu değerin yalnızca bir tarafını görmek hiçbir şeyi görmemektir. Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir. Bizim Anayasa Mahkemesi'yle ilgili görüşümüz değişmemiştir. Bu mahkemenin yeni ve sivil nitelikli bir anayasa yazımıyla yeni baştan yapılandırılması millet vicdanının yegane arzu ve beklentisidir. Bu kervan böyle gitmez, bu devran bu şekilde süremez" ifadeleri kullandı.