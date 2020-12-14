Son dakika haberi! Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi

14.12.2020 11:39
Son dakika haberi! Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildiTELEVİZYON programında canlı yayında mide kanaması geçiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi

TELEVİZYON programında canlı yayında mide kanaması geçiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan'nın, yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Prof. Dr. Ceyhan, hastanede süren 6 günlük tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Prof. Dr. Ceyhan, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda koronavirüse karşı vatandaşları uyardı.

'ÖNLEMLERİ AZALTMADA ACELE ETMEMELİYİZ'Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Önlemleri azaltmak için acele etmemeliyiz. Günlük vaka sayısında azalmanın tek başına bir önemi yoktur. Önemli olan günlük iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerine çıkması ve orada uzun süre tutulmasıdır" dedi.Prof. Dr. Ceyhan, bir diğer paylaşımında ise, "14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir. Virüs en çok ev ortamında bulaşır. 14 gün sonra vaka sayısı katlanmış olarak insanlar evden çıkabilir. Kapatma yapılacaksa en az 28 gün olmalı, vaka çıkan evlerde izolasyon uygulanmalıdır" ifadesini kullandı.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, -


Son dakika haberi! Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi
Son dakika haberi! Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi
Son dakika haberi! Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi
Son dakika haberi! Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mide Kanaması, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, taburcu edildi - Son Dakika


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