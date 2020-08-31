Son Dakika | Midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kaza kamerada

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Kemer ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen midibüsün önündeki 4 araca çarptığı kaza araç içi kamerasına yansıdı.

Son Dakika | Midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kaza kamerada, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen midibüsün önündeki 4 araca çarptığı kaza araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, Kemer ile ilçeye bağlı Beldibi Mahallesi arasındaki yolda 25 Ağustos sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Kent merkezinden Kemer'e yolcu taşıyan 07 GE 775 plakalı yolcu midibüsü, ilçeye yaklaşırken iddiaya göre freninin boşalması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. İçi yolcu dolu midibüs kırmızı ışıkta bekleyen 07 CRY 96, 07 FNP 23, 07 BBV 041 ve 06 FB 9613 plakalı 4 araca birden çarptıktan sonra durabildi. Kazada midibüsün çarptığı araçlardan birinde sıkışan 3 yaşındaki A.L.I. yaralandı. Babası ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan küçük çocuk, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Aynı kazada yaralanan otomobil sürücülerinden biri de ayakta tedavi edildi.

Kazanın ardında olay yerinden kaçan midibüs şöförü Z.D., güvenlik güçlerine aracı İ.Z.'nin kullandığını söyledi. Yapılan incelemenin ardından midibüsü kullanan kişinin Z.D. olduğu tespit edilirken, Z.D. ve İ.Z. hakkında 'delilleri karartmak', 'suç üstlenmek', 'taksirle yaralamalı kazaya neden olmak' ve 'kaza yerini terk etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.

Kaza anı ise midibüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazadan önce sakin şekilde aracı kullanan şoförün kavşağa yaklaştığı sırada direksiyonu sol tarafa doğru çevirdiği ve bu anda da araçlara çarptığı yer aldı. Otobüsün çarptığı araçlar savrulurken, sürücünün durmadan olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı. Yolculardan bazılarının çarpışma anında yaşadığı korku da anbean görüntülerde yer aldı.


Beldibi, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 18:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi ABD'de koronavirüsle ilgili yeni araştırma: İkinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız Marcao ve Belhanda transferinde çarpıcı gelişme! İki isim için de G.Saray'a teklif gelmedi Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı         
14:48
Japonya'da tayfun alarmı! Japonya'da tayfun alarmı! "Tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı         
14:48
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş         
14:38
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı         
14:32
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi         
14:29
Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti         
14:09
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı         
13:41
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı         
12:58
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi         
12:55
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
12:20
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada         
11:51
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak         
11:28
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı         
10:33
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor         
09:37
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı         
09:34
Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek         
09:00
Arkadaşlar arasındaki Arkadaşlar arasındaki "hesap ödeme" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
08:49
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak         
08:02
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı         
07:31
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı         
07:26
Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı         
20:50
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 18:46:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei