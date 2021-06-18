Son dakika: Migros kalite yönetim belgelerini 55'e yükseltti - Son Dakika

Migros, kalite yönetimi alanındaki çalışmalarını hızlandırarak dağıtım merkezlerinin, sebze meyve depolarının ve ev dışı tüketim (toptan) depolarının tamamını Kovid 19 Güvenli Hizmet/Üretim kapsamında belgelendirerek belge sayısını 55'e yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, perakendeye 67 yıldır öncülük eden Migros, müşterilerine her zaman en kaliteli ve en güvenilir hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gıda güvenliği, kalite, çevre yönetimi, müşteri memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği, Kovid-19 güvenli üretim/hizmet belgeleri, iyi tarım uygulamaları, yeşil ofis, sürdürülebilirlik gibi pek çok alandaki çalışmalarıyla sektörünün en çok kalite yönetim belgesine sahip şirketi Migros, sertifika sayısını 55'e yükselterek geleceğin perakendesine bugünden hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.

Mart ayında 40 adet sertifikaya sahip olan Migros, müşterilerine her alanda yüksek kaliteli hizmet verebilmek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sektöründe ilk kez TSE COVID-19 Güvenli Hizmet/Üretim Belgesi'nin sahibi olan Migros'un, tüm dağıtım merkezleri, sebze meyve depoları, ev dışı tüketim (toptan) depoları, üretim tesisleri, Taze Direkt ve e-ticaret operasyonları, seçili ofisleri, mağazaları ile alışveriş merkezleri söz konusu belgeyi almaya hak kazandı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayan Migros ayrıca, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 'EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ve 'TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin sürdürülebilirliğini sağladı.