Son dakika... Migros'tan yangın bölgesine ihtiyaç malzemeleri yardımı - Son Dakika

Migros'tan orman yangınları ile ilgili yapılan açıklamada "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kurtarma Ekipleri ile koordineli olarak ihtiyaç malzemelerini gerekli tüm bölgelere teslim etmek üzere yola çıkarttık." ifadeleri yer aldı.

Migros'tan Türkiye'nin güney sahillerini etkisini altına alan orman yangınları ile ilgili olarak, "Ülkemizin farklı illerinde meydana gelen yangınlarda zarar görenler için vakit kaybetmeden harekete geçtik. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kurtarma Ekipleri ile koordineli olarak ihtiyaç malzemelerini gerekli tüm bölgelere teslim etmek üzere yola çıkarttık. Yangınların etkilediği herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." açıklaması yapıldı.