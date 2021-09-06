Fenerbahçe'de dün İstanbul'a getirdiği Portekizli orta saha Miguel Lopez'le resmi sözleşmeyi imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Son dakika... Miguel Crespo, Kanarya'da! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı - Son Dakika Spor