Son dakika... Mihalgazi'de Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliği - Son Dakika
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Son dakika... Mihalgazi'de Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliği

08.04.2022 15:46
Son dakika... Mihalgazi'de Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliği

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Mihalgazi Gençlik Merkezi'nde, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Mihalgazi Gençlik Merkezi'nde, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kariyer günü etkinliği kapsamında Mihalgazi İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ferhat Arslan konuk edildi.

Arslan, gençlere 27 yıllık meslek tecrübesini aktardı.

Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nazmiye Erdem, Mihalgazi Gençlik Merkezi Sorumlusu Utku Saraç ve diğer ilgililer katıldı.

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Mihalgazi, gençlik, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Mihalgazi'de Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Mihalgazi'de Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliği - Son Dakika
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