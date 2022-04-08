Son dakika... Mihalgazi'de Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliği - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Mihalgazi Gençlik Merkezi'nde, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kariyer günü etkinliği kapsamında Mihalgazi İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ferhat Arslan konuk edildi.

Arslan, gençlere 27 yıllık meslek tecrübesini aktardı.

Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nazmiye Erdem, Mihalgazi Gençlik Merkezi Sorumlusu Utku Saraç ve diğer ilgililer katıldı.