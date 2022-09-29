Son dakika haberleri... MİHRİMAH'IN ÖLDÜĞÜ KAZADA MAHKEME 'GÖREVSİZLİK' KARAR VERİP, DOSYAYI AĞIR CEZAYA YOLLADI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... MİHRİMAH'IN ÖLDÜĞÜ KAZADA MAHKEME 'GÖREVSİZLİK' KARAR VERİP, DOSYAYI AĞIR CEZAYA YOLLADI

29.09.2022 09:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Çiğli ilçesinde kaldırımda oynayan Mihrimah Gece Akalın'a (6) çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen Emrullah Güzel (22) hakkında Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı verdi.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde kaldırımda oynayan Mihrimah Gece Akalın'a (6) çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen Emrullah Güzel (22) hakkında Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, 'kasten öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmederek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Kaza, geçen yıl 6 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. Emrullah Güzel yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonet, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Çocuklardan Mihrimah Gece Akalın, kamyonet ile ağaç arasında sıkıştı. Aracın geri çıkarılmasına yardım eden sürücü Güzel, daha sonra kaçtı. Kazanın yaşandığı yere yakın dükkanı bulunan Mihrimah'ın amcası Veysel Akalın (54), yeğenini kucaklayıp, taksiyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak küçük Mihrimah, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hafif yaralanan Esila Ç. (9) ise gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

'İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ'

Kazadan sonra kaçan Emrullah Güzel ve babası Nurullah Güzel (42) gözaltına alındı. Emrullah Güzel, polisteki ifadesinde kamyoneti babasının kullandığını ileri sürdü. Baba Güzel de poliste oğlunun bu ifadesini doğruladı. Baba-oğul sevk edildikleri adliyede, polisteki ifadelerini değiştirdi. Nurullah Güzel aracı oğlunun kullandığını söyledi. Güzel de kamyoneti kullananı kendisi olduğunu itiraf etti. Nurullah Güzel adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Emrullah Güzel tutuklandı.Emrullah Güzel hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan ek iddianameyle Nurullah Güzel hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi. Geçen yıl kasım ayında görülen duruşmada Emrullah Güzel tahliye edildi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE

Sanığın yargılanmasına Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanık hakkında her ne kadar 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza açılmışsa da olayda olası kastın olup olmadığının tartışılması için dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulundu. Mütalaanın ardından karar açıklandı. Hakim, sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza istenmişse de dosya değerlendirildiğinde kasten öldürme suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmetti ve görevsizlik kararı verdi. Mahkemenin görevsizlik kararıyla birlikte dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Karşıyaka, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MİHRİMAH'IN ÖLDÜĞÜ KAZADA MAHKEME 'GÖREVSİZLİK' KARAR VERİP, DOSYAYI AĞIR CEZAYA YOLLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... MİHRİMAH'IN ÖLDÜĞÜ KAZADA MAHKEME 'GÖREVSİZLİK' KARAR VERİP, DOSYAYI AĞIR CEZAYA YOLLADI - Son Dakika
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