İZMİR'in Çiğli ilçesinde Mihrimah Gece Akalın'ın (6) kamyonetin çarpması sonucu öldüğü kazada gözaltına alınan 2 kişiden sürücü Emrullah Güzel (16) tutuklandı. Kaza sonrası sürücünün kendisi olduğunu söyleyen Emrullah Güzel'in babası Nurullah Güzel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 6 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. 8423 Sokak'tan 8156 Sokak yönüne giden Emrullah Güzel yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonet, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kamyonet, bu sırada kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Kamyonet ve ağaç arasına sıkışan Mihrimah Gece Akalın ile Esila Ç. (8) yaralandı. Sürücü Emrullah Güzel, Mihrimah'ın kurtarılması için aracın geri çıkarılmasına yardım ettikten sonra kaçtı.

Kazanın yaşandığı yere yakın dükkanı bulunan Mihrimah'ın amcası Veysel Akalın (53), yeğenini kanlar içinde görünce hemen kucaklayarak taksiyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen Mihrimah, hayatını kaybetti.Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Esila Ç. hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Esila Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.Mihrimah Gece Akalın'ın cenazesi ise 7 Ağustos günü Çiğli ilçesi Esentepe Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı 'nda toprağa verildi.

Olayın ardından Nurullah Güzel ve oğlu Emrullah Güzel gözaltına alındı. Kamyonet sürücüsünün önce kendisi olduğunu söyleyen Nurullah Güzel, daha sonra kazayı oğlunun yaptığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah Güzel tutuklanırken, Nurullah Güzel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.