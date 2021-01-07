Son Dakika | Milas OSB Müteşebbis Heyeti, sanayi parsellerinin tahsis ilkelerini belirledi - Son Dakika

Son Dakika | Milas OSB Müteşebbis Heyeti, sanayi parsellerinin tahsis ilkelerini belirledi

07.01.2021 15:32
Son Dakika | Milas OSB Müteşebbis Heyeti, sanayi parsellerinin tahsis ilkelerini belirledi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde 54 sanayi parselinin tapularının çıkarılmasına başlandı.

Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde 54 sanayi parselinin tapularının çıkarılmasına başlandı. Tapuların çıkarılmasının ardından parseller hak sahiplerine teslim edilecek. OSB Müteşebbis heyeti ise arsaların tahsis ilkelerini belirledi.

Milas Organize Sanayi Bölgesinde oluşturulan 54 sanayi parselinin tapulama işlemleri başlarken OSB Müteşebbis Heyeti de parsellerin tahsis ilkelerini belirledi. Buna göre OSB'de tesis kuracak beş sektör ayrı ayrı gruplandırılacak.

Milas OSB'de sanayi parsellerinin tapularının çıkarılması aşamasına gelindi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından arazi yapısına uyumlu olarak yeniden yapılan parselasyonun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmasından sonra başlatılan kadastro çalışmaları da tamamlandı. Oluşturulan 54 sanayi parselinin tapularının çıkartılması işlemi ise Milas Tapu Müdürlüğünde sürdürülüyor. 54 sanayi parselinin yarıdan çoğunun tapuları çıkarıldı. Kalan parsellerin tapularının çıkarılması işlemleri devam ederken OSB Müteşebbis Heyeti de sanayi arsalarının hak sahiplerine tahsisinde uygulanacak ilkeleri belirlemek üzere toplandı. Aynı zamanda Müteşebbis Heyet Başkanı olan Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın başkanlığında toplanan Müteşebbis Heyet, Milas OSB'de aynı sektörlerin aynı bölgede gruplandırılmasını kararlaştırdı. Buna göre Milas OSB'de tesis kuracak gıda, inşaat, makine, entegre tesis ve tekstil işkolundaki tesisler kendilerine tahsis edilen aynı bölgelerde gruplandırılacak.

Milas OSB Müteşebbis Heyet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Milas OSB'deki 54 sanayi parselinin yarısından çoğunun tapularının çıkarıldığını belirterek "Birkaç hafta içinde tapulama işlemi bitecek. 54 pareselin tapusunun çıkarılmasından sonra parseller, hak sahiplerine tahsis edilecek. Müteşebbis Heyet toplantısında tahsis ilkelerini belirledik. Buna göre aynı sektördeki tesisler aynı bölgede toplanacak" dedi.

1072 dekarlık bir alana kurulacak Milas OSB'de 544 dekarlık alan sanayi parseli alanı, 57.5 dekarlık yeşil alan ve 36 dekarlık idari ve sosyal tesis alanı bulunuyor. Yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları tamamlanan Milas OSB'ye gıda, inşaat, makine, entegre tesis ve tekstil alanlarında tesisler kurulabilecek. OSB arsalarının hak sahiplerine tahsisinden sonra en geç bir yıl içinde projelendirmesinin yapılması gerekiyor. Projelendirmeden sonra OSB yönetimi tarafından verilecek yapı ruhsatları verildikten sonra ise en geç iki yıl içinde tesislerin tamamlanıp işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını almış olması gerekiyor. İki yıl içinde üretime geçmeyenlerin parselleri OSB yönetimine geri dönecek ve o güne kadar girişimcinin ödemiş olduğu katılım payları geri verilirken sanayi parseli başka yatırımcıya tahsis edilecek. Milas OSB'deki sanayi parsellerinin yüzde 75'inde üretim başladığında Muğla ilinde ikinci bir OSB kurulabilecek. - MUĞLA

Son Dakika | Milas OSB Müteşebbis Heyeti, sanayi parsellerinin tahsis ilkelerini belirledi
Son Dakika | Milas OSB Müteşebbis Heyeti, sanayi parsellerinin tahsis ilkelerini belirledi
Son Dakika | Milas OSB Müteşebbis Heyeti, sanayi parsellerinin tahsis ilkelerini belirledi
Son Dakika | Milas OSB Müteşebbis Heyeti, sanayi parsellerinin tahsis ilkelerini belirledi

Organize Sanayi Bölgesi, Organize, İnşaat, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Milas OSB Müteşebbis Heyeti, sanayi parsellerinin tahsis ilkelerini belirledi - Son Dakika Ekonomi


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