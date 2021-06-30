Son dakika haber... MİLAS'TA ORMAN YANGINI - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas'ın Alatepe Mahallesi Kocayer mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler ihbarı üzerine çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, 5 helikopter ise havadan alevlere havadan müdahaleye sürüyor.