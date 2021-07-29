Son dakika! Milas'ta orman yangını (2) - Son Dakika

Milas'ta Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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