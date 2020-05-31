Son dakika! Milas'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

- Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve sentetik ilaç ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçe içerisinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 100 gram Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın şüphelisi B.Ç. uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Ekipler tarafından şüphelenilen bir şahıs üzerinde yapılan aramada ise çok miktarda sentetik ilaç ele geçirildi. Şüpheli E. A. hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.



Öte yandan Milas KOM ve Narkotik görevlilerince son iki hafta içerisinde Milas'ta düzenlenen operasyonlarda farklı miktarlarda; sentetik ecza, metamfetamin, esrar, kenevir, skunk ve etil alkol ele geçirildi. 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - MUĞLA