Son dakika... Millet Camii'nde "15 Temmuz şehitlerini anma mevlid programı" düzenlendi (1) - Son Dakika
Son dakika... Millet Camii'nde "15 Temmuz şehitlerini anma mevlid programı" düzenlendi (1)
Son dakika haberlerine göre Millet Camii'nin dış/genel planı Millet Camii'nde mevlit okunması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Millet Camii'nde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Mevlid Programı" düzenlendi.
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15.07.2020 22:53:56. #1.13#
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