Son dakika... Millet Camii'nde "15 Temmuz şehitlerini anma mevlid programı" düzenlendi (1) - Son Dakika

Son dakika... Millet Camii'nde "15 Temmuz şehitlerini anma mevlid programı" düzenlendi (1)

Son dakika haberlerine göre Millet Camii'nin dış/genel planı Millet Camii'nde mevlit okunması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Millet Camii'nde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Mevlid Programı" düzenlendi.

Millet Camii'nin dış/genel planı

Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet

Millet Camii'nde mevlit okunması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Millet Camii'nde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Mevlid Programı" düzenlendi. (1)

Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:56 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Millet Camii'nde '15 Temmuz şehitlerini anma mevlid programı' düzenlendi (1) - Son Dakika
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Son Dakika

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15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı
22:37
Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
22:03
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
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