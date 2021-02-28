Son Dakika | MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Başörtülü olduğu için görevine son verilen Saliha öğretmen yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika

Son Dakika | MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Başörtülü olduğu için görevine son verilen Saliha öğretmen yaşadıklarını unutamıyor

28.02.2021 11:13
Son Dakika | MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Başörtülü olduğu için görevine son verilen Saliha öğretmen yaşadıklarını unutamıyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde öğretmenlik görevine başörtülü olduğu için son verilen 4 çocuk annesi Saliha Gültekin, o dönem yaşadıklarını hafızasından silemiyor.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde öğretmenlik görevine başörtülü olduğu için son verilen 4 çocuk annesi Saliha Gültekin, o dönem yaşadıklarını hafızasından silemiyor.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı bir köyde öğretmenlik görevini sürdürürken müfettişlerin başörtüsünü çıkarması yönünde yaptığı baskılara direnen Gültekin'in görevine 2000'de son verildi.

Geçirdiği zorlu 6 yılın ardından devlet memurları affıyla görevine dönen 46 yaşındaki Gültekin, özlem duyduğu öğrencilerine ve çok sevdiği mesleğine tekrar kavuştu.

Saliha Gültekin, AA muhabirine, Palu ilçesine bağlı bir köyde öğretmenlik yaparken 28 Şubat döneminin zorluklarını yaşamaya başladığını, o dönemde başörtülü ve inançlı insanların devlet kadrolarında istenmediğini söyledi.

Kendisi gibi başörtülü arkadaşlarına da çalışma ve okuma izni verilmediğini kaydeden Gültekin, büyük bir sevgiyle yaptığı öğretmenlik mesleğine son verildiğini belirtti.

Gültekin, şöyle konuştu:

"Bir gün şubat soğuğunda okulumuza jandarmalar geldi. Batı Çalışma Grubu olduğunu daha sonra öğrendim. Batı Çalışma Grubundan gelen askerler bizim özlük bilgilerimizi istedi. Müdür odasına çağrıldık. Bizim için çalışma başlatıldığını, soruşturma açıldığını öğrendik. Okulumuza müfettişler geldi. Yaptıkları soruşturmanın sonucunda görevden atıldık."

Ellerinden bütün özgürlüklerinin alındığını, kamuda çalışamadıklarını kaydeden Gültekin, o dönemin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Öğrencileri görünce gizli gizli ağladı

Çok sevdiği öğretmenliği 6 yıl boyunca yapamadığını, kendisi için çok üzüntülü yıllar olduğunu dile getiren Gültekin, psikolojisinin bozulduğunu, öğrencileri gördüğü zaman gizli gizli ağladığını anlattı.

Devlet memurları affı ile mesleğine geri döndüğünü ifade eden Gültekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Acı bir darbeydi. Yaşam hakkımızı elimizden almışlardı. İnancımızdan dolayı örtmüş olduğumuz bu örtü bir engeldi, oysa biz bunu Allah'ın emri olduğu için takıyorduk. Çok şükür o sıkıntılı günler geçti. Artık görevimizi yapabiliyoruz. Ülkemize, vatanımıza, milletimize faydalı evlatlar yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bu süreçte zedelendik. Bizim nesil o zorlu günleri yaşadı ama şimdiki nesil bunları bilmiyor. Bunları aktarmamız lazım. Şu an başörtülü öğrenciler, başörtülü bireyler nasıl bir özgürlük içinde yaşadığının farkında bile değil. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişimi gibi bu da bize vurulan acı bir darbeydi."

"Öğrencilerimizden uzak kaldık"

"Rabbim bir daha bu devlete 28 Şubat soğuğunu yaşatmasın. Yaşadığımız o süreçte evlerimize kapandık. Evlatlarımız gibi bildiğimiz öğrencilerimizden uzak kaldık." diyen Gültekin, şu an gururla görevini sürdürdüğünü söyledi.

Gültekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman yanımızda oldu. O dönemlerde onun bu konu hakkında bir şeyler yapacağını, bize özgürlük sunacağını hep inanıyorduk. Çok şükür müjdeli haberi de aldık. Görevimize başladıktan sonra da bizlerin daha iyi çalışması için gerekli yasalar ve düzenlemeler yapmaya çalıştıklarını ve halen yaptıklarını görüyoruz. İçimde, o günlere yeniden dönme korkusu var. ya bir değişiklik olursa yine eski günlere döner miyiz, korkuyla yaşamak istemiyoruz."

28 Şubat, Elazığ, Darbe, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Başörtülü olduğu için görevine son verilen Saliha öğretmen yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika


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