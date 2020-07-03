Son Dakika: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Son Dakika: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi... Türkiye'nin, Özbekistan ve Kırgızistan ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin, Özbekistan ve Kırgızistan ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Taşkent'de 26 Temmuz 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim Öğretim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması hakkında karara göre, her iki devletin askeri eğitim kurumlarında sağlanan eğitime subay, astsubayların ve askeri öğrencilerin karşılıklı katılımı kabul edilecek.

Ankara'da 9 Nisan 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Son Dakika

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Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
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15:32
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
15:08
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
14:41
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
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