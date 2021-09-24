Üye Girişi
Son dakika... Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci kentsel dönüşüm için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika... Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci kentsel dönüşüm için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi

24.09.2021 07:09
Son dakika... Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci kentsel dönüşüm için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi, System.String[]

Son dakika habere göre Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gençosman Mahallesi'nde yapılması düşünülen Kentsel Dönüşüm Projesi için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gençosman Mahallesi'nde yapılması düşünülen Kentsel Dönüşüm Projesi için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi.

Belediyede gerçekleşen toplantıda, Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci, geçen hafta Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ile yaptıkları görüşme hakkında bilgi verdiler.

Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci, Gençosman Mahallesi'nde yapılması düşünülen kentsel dönüşüm için uzun süredir üzerinde çalıştıklarını ve Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ile defalarca görüşme yaptıklarını bildirdiler.

Geçen hafta Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'le birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret ederek Bayburt'ta yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm Projesi'ni ele aldıklarını dile getiren Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci, şehre yeni bir vizyon kazandırmak ve kentsel dönüşümü hayata geçirmek için uzun süredir çalıştıklarını söylediler.

Bayburt'ta yapılması planlanan kentsel dönüşüm için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Milletvekili Battal, "Şehrimizde kentsel dönüşümü hayata geçirmek için Belediye Başkanımızla birlikte yoğun gayret sarf ediyoruz. Mülkiyet sahiplerimizi memnun edecek şekilde Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ile defalarca görüşme yaptık. Sizlerin de atacağınız adımlarla inşallah şehrimizde kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Pekmezci ise kentsel dönüşüm için şu ana kadar yoğun bir çaba sarf ettiklerini ve bu konuda mülkiyet sahiplerinin menfaatlerini korumaya çalıştıklarının altını çizerek, "Bayburt'umuza yeni vizyon kazandırmak ve şehrimizi yeniden imar etmek için uzun süredir kentsel dönüşüm konusunda gayret ediyoruz. Sizlerin de menfaatlerini göz ardı etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara'daki çalışma ziyaretlerimiz kapsamında Milletvekilimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ile defalarca görüşme gerçekleştirdik. Geçen hafta Valimiz Cüneyt Epcim ve Milletvekilimiz Fetani Bey ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret ederek Kentsel Dönüşüm Projesi'ni enine boyuna tekrar ele aldık. Bayburt için daha iyi neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Sizlerin de menfaatlerini göz önünde bulundurarak taleplerimizi ilettiğimiz bakanımız kentsel dönüşümün takipçisi olacağını ve kendi koordinatörlüğünde oluşacak heyetle çalışmaların hızlandırılacağını bildirdi. Bayburt'un gelişimine katkı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden sayın bakanımıza ilimize olan bu yaklaşımı sebebiyle çok teşekkür ediyoruz. Bayburt'umuza daha iyi hizmetler getirebilmek için işbirliği içerisinde birlikte çalıştığımız Milletvekilimiz Fetani Battal'a da gayretlerinden ötürü ayıca şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci, toplantıda mülkiyet sahiplerini tek tek dinleyerek onların talep ve görüşlerini not aldılar. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için gayretlerinin devam edeceğini söylediler.

Toplantı, Kentsel Tasarım Müdürümüz Teoman Hakan Orhan tarafından kentsel dönüşüm sürecine ilişkin yapılan sunum ile sona erdi. - BAYBURT

Son dakika... Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci kentsel dönüşüm için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi
Son dakika... Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci kentsel dönüşüm için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi
Son dakika... Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci kentsel dönüşüm için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi

Fetani Battal, Milletvekili, geri dönüşüm, Bayburt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci kentsel dönüşüm için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar 09:02 Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı 07:26 Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan partiye zehir zemberek sözler ! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur 07:22 MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan partiye zehir zemberek sözler ! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur
Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu 22:36 Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu 22:28 Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi 21:01 Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi
Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşkına çevirdi 18:53 Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşkına çevirdi Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak 16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak

Son Dakika Haberleri
09:05 Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası
09:01 Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar
08:38 Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler
08:23 Hapse girdikten sonra işine son verilen Belediye çalışanı, intihar girişiminde bulundu
07:59 Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ve tır çarpıştı: 2'si bebek 17 yaralı
07:51 Ev kira fiyatlarındaki artışları fırsat bilen dolandırıcılar iş başında! Uzmanlardan vatandaşlara 6 kritik uyarı geldi
07:47 Emre Kınay'a ait oyunculuk akademisinin bulunduğu binada yangın çıktı
07:25 Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı
07:22 Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti
07:22 MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan partiye zehir zemberek sözler ! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti         
07:23
Galatasaray'ın yeni transferi Yousef ilk kez görüntülendi Galatasaray'ın yeni transferi Yousef ilk kez görüntülendi         
00:45
Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti         
22:35
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak         
16:18
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 09:20:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci kentsel dönüşüm için mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement