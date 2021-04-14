Son dakika: Milletvekili Tuma Çelik, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti - Son Dakika

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, sanık Tuma Çelik ve müşteki D.K. ile taraf avukatları katıldı.

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