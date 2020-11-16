Son dakika... Milletvekili Tutdere, Bildik Ailesinin acısını meclise taşıdı - Son Dakika

Son dakika... Milletvekili Tutdere, Bildik Ailesinin acısını meclise taşıdı

16.11.2020 17:26
Son dakika... Milletvekili Tutdere, Bildik Ailesinin acısını meclise taşıdı, System.String[]

Son dakika haberleri: TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Uşak'ta vatani görevini yapmaktayken şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Jandarma Er İmam Bildik'in acılı ailesinin adalet arayışına gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Uşak'ta vatani görevini yapmaktayken şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Jandarma Er İmam Bildik'in acılı ailesinin adalet arayışına gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Bildik Ailesinin acısını meclis gündemine taşıyarak Bakan Hulusi Akar'dan konunun araştırılmasını isteyen Milletvekili Tutdere, "Her ne kadar bir dönem içerisinde hain FETÖ terör örgütü mensupları sızmış da olsa milletimizin nazarında ordumuz hepimizin göz bebeğidir. Ülkemizde bütün insanlarımız, Anadolu'nun her kentinden, her bölgesinden çocuklarını askere gönderirken ellerine kına yakar, davul zurnayla, halaylarla gönderirler. Asker Ocağı Anadolu'da yaşayan bütün insanlar için kutsaldır. Ancak ordumuzun içerisinde, özellikle zaman zaman yaşanan birtakım olaylar maalesef bu algıyı olumsuz yönde etkilemekte ve gölgelemektedir. Ben sizlere Adıyamanlı bir ailenin yaşamış olduğu bir sorunu aktarmak istiyorum. Kendi çocuklarını 2012 yılında halaylarla askere gönderen aile, daha sonra çocuklarının cenazesini almak zorunda kaldılar ve çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldılar. Tabii, ailenin yaşamış olduğu bu dramın hukuk mücadelesi ve adalet mücadelesi hala devam etmektedir. Başvurdukları bütün yargı makamlarından olumsuz şekilde cevap alan aile, en son çareyi Anayasa Mahkemesinde buldu. 2012 Yılında Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Güre Jandarma Karakolunda vatani görevini yerine getiren İmam Bildik'in soruşturmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi 19 Eylül 2018 tarihinde çok tarihi bir karar verdi. Burada hak ihlali olduğuna, etkin bir soruşturmanın yapılmadığına karar verdi ve yaşam hakkına ilişkin bir ihlalden dolayı hüküm kurdu. Ancak Anayasa Mahkemesinin bu kararına rağmen bugüne kadar o aile adalete ulaşamadı. İlgili kurumlar Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen bu olayı aydınlatamadı" dedi.

Bildik Ailesinin her gün gözyaşı döktüğünü ve her fırsatta kendilerine ulaştıklarını belirten Milletvekili Tutdere, "Aile bu acı olayın bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmasını istiyor. Eğer gerçekten bu olayda sorumlular varsa adalet önünde hesap versinler. Eğer olay gerçekten bütün yönleriyle aydınlığa kavuşursa bizim de o zaman yüreğimizdeki ateş söner diyorlar. Bu nedenle, gözü yaşlı anne ve baba için, bakanım sizden, bu olayın bütün ayrıntılarıyla araştırılmasını, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karar doğrultusunda gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Aile ve bütün akrabaları da bunu beklemektedirler. Eğer bu tür hadiseler, özellikle orduda şüpheli şekilde olan ölümler ve can kayıpları uygun bir şekilde, etkin bir soruşturmayla ortaya çıkarılırsa ailelerin de annelerin de babaların da hem ordumuza hem de devletimize olan güvenlerinde herhangi bir sarsılma olmayacaktır. Bu konuda sizden hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika... Milletvekili Tutdere, Bildik Ailesinin acısını meclise taşıdı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Milletvekili Tutdere, Bildik Ailesinin acısını meclise taşıdı - Son Dakika


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