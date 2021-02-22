Son dakika! Milli basketbolcu Alperen Şengün: "Avrupa Şampiyonası'na hazır olacağız, belki kupayı bile kazanırız" - Son Dakika

Son dakika! Milli basketbolcu Alperen Şengün: "Avrupa Şampiyonası'na hazır olacağız, belki kupayı bile kazanırız"

22.02.2021 21:31
Son dakika! Milli basketbolcu Alperen Şengün:

Gelen son dakika haberlerine göre ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na daha güçlü ve deneyimli bir şekilde gideceklerini belirtti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na daha güçlü ve deneyimli bir şekilde gideceklerini belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç'i 88-80 yendiği maçta 24 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alperen, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

18 yaşındaki milli basketbolcu, galibiyetten memnuniyet duyduğunu belirterek, "İsveç maçı sanki benim için yapılmış bir maçtı. Rakibimiz çember altında çok güçlü değildi ve ben de verimli oynadım. Hala daha iyi olabileceğimi ve savunmaya daha fazla katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve benim için genel olarak iyi bir oyundu." ifadelerini kullandı.

Elemelerde çok şey öğrendiklerini kaydeden Alperen, "Avrupa Şampiyonası'na NBA'deki oyuncularımız da gelecek, birçok iyi oyuncu seçeneğimiz olacak. Takımımızın daha güçlü ve daha deneyimli olacağını düşünüyorum. Elemelerde kendimizi takım olarak gösteremedik ancak Avrupa Şampiyonası'na hazır olacağız, belki kupayı bile kazanırız." yorumunu yaptı.

"Umarım gençlere iyi örnek olabiliriz"

Milli takımda Beşiktaş Icrypex'ten takım arkadaşları Şehmus Hazer ve Furkan Haltalı ile beraber oynadığını hatırlatan Alperen, "Pek çok genç oyuncu böyle bir şansı yakalayamaz. Bizim için bir lütuf gibi. Sıkı çalışmanın karşılığında aldığımız bir şey bu. Fırsatı değerlendirmeyi başardık ve Türk basketbolu için önemli olan bu fırsatı kullanmaya devam edeceğiz. Umarım gençlere iyi örnek olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinden küçük kişilerden çok sayıda mesaj aldığını aktaran milli basketbolcu, şunları aktardı:

"Gelecekte benim gibi olmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını yazıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Umarım onlara iyi bir rol model olurum. Genç yeteneklerimizin gelmesi basketbolumuz için de iyi olacak."

"Larkin'in sahada olması bize büyük katkı"

Alperen, maçlara mental olarak nasıl hazırlandığı yönündeki soruya, "Bir oyunda iyi oynamam gerektiğini düşünmem beni kötü etkiliyor, iyi oynayamıyorum. Kendimi bir rakibe ya da oyuncuya karşı odaklamamalıyım. Sadece basketbol hakkında düşünerek sahaya rahat bir kafayla çıkmalıyım." cevabını verdi.

Hakkında transfer haberleri çıktığını hatırlatan Alperen, 'iyi basketbol oynama' dışında başka bir şey düşünmemenin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Shane Larkin gibi yıldız bir isimle oynamanın nasıl hissettirdiği de sorulan genç basketbolcu, "O şüphesiz Avrupa'daki en iyi oyunculardan biri. Oyunlarda iyi bir iletişimimiz var, çok zeki bir oyuncu, Ne yapacağımı biliyor ve takımı da yönlendiriyor. Onunla işbirliği yapmak kolay. Sahada olması bize büyük katkı." görüşünü paylaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Milli basketbolcu Alperen Şengün: 'Avrupa Şampiyonası'na hazır olacağız, belki kupayı bile kazanırız' - Son Dakika Spor


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