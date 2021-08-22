Son dakika! Milli cimnastikçiler, Slovakya'da 13 madalya kazandı

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda Türkiye 8 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk sporcuların 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attıkları aktarıldı.

Şampiyonada kategorilerine göre madalya kazanan Türk sporcular şunlar:

Büyükler Tek Erkekler:

Altın madalya: Mehmet Utku Çırak

Büyükler Tek Kadınlar:

Gümüş madalya: Nil Deniz Bal

Büyükler Çiftler:

Altın madalya: Nazlı Özgör ve Nihatcan Gül

Gümüş madalya: Nil Deniz Bal ve Metehan Özsoy

Büyükler Trio:

Altın madalya: Metehan Özsoy, Nil Deniz Bal ve Seran Solak

Büyükler Grup:

Altın madalya: Nazlı Özgör, Ahmet Çoruh, Erkut Ergin, Nihatcan Gül ve Metehan Özsoy

15 - 17 Yaş Tek Kadınlar:

Altın madalya: Ekin Zeren Fırat

Gümüş madalya: Şimal Şeyman

15 - 17 Yaş Tek Erkekler:

Altın madalya: Okay Arsan

Bronz madalya: İsmail Yağız Altıparmak

15 - 17 Yaş Çiftler:

Altın madalya: Ekin Zeren Fırat ve İsmail Yağız Altıparmak

Bronz madalya: Okay Arsan ve Şimal Seyman

15 - 17 Yaş Trio:

Altın madalya: Okay Arsan, Şimal Seyman ve Göktürk Balcı