Son dakika! Milli cimnastikçiler, Slovakya'da 15 final hakkı kazandı

Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda 15 milli cimnastikçi finale çıktı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen turnuvada yarın gerçekleşecek finallere katılmaya hak kazanan sporcular şunlar:

Büyük bireysel kadınlar: Nil Deniz Bal

Büyük bireysel erkekler: Mehmet Utku Çırak, Ahmet Meriç Turmamış

Büyük çiftler: Nazlı Özgör - Nihatcan Gül, Nil Deniz Bal - Metehan Özsoy

Büyükler trio: Nil Deniz Bal - Seran Solak - Metehan Özsoy

Büyükler grup: Nazlı Özgör - Metehan Özsoy - Nihatcan Gül - Erkut Ergin - Ahmet Çoruh

15-17 yaş bireysel kadınlar: Ekin Zeren Fırat, Şimal Seyman

15-17 yaş bireysel erkekler: Okay Arsan, İsmail Yağız Altıparmak, Can Sarı

15-17 yaş çiftler: Ekin Zeren Fırat - İsmail Yağız Altı Parmak, Şimal Seyman - Okay Arsan

15-17 yaş trio: Şimal Seyman - Göktürk Balcı - Okay Arsan