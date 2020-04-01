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Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı
28 dakika önce
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nda şu ana kadar ne kadar bağış toplandığı belli oldu.
TOPLANAN BAĞIŞ MİKTARI 550 MİLYON TL'Yİ AŞTI
Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:58
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