Son dakika! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti

01.04.2022 15:51
Son dakika! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'un ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kırşehir'e geldiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'un ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kırşehir'e geldiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şensoy'un bazı eğitim kurumlarında incelemelerde bulunmak üzere geldiği kentte, Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Şensoy ile Akın'ın, Kırşehir'in eğitim durumu hakkında değerlendirmelerde bulundukları belirtildi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın da bulunduğu ifade edildi.

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milli eğitim bakanlığı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika


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