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Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz

03.02.2022 15:15

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den 110 bini geçen vaka sayısı sonrası yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, "Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları dün yeni bir rekor kırarak 3 haneli sayılara ulaştı. 2 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 110 bin 682 vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 217 oldu.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Vaka sayısının artması ile birlikte şu an devam eden sömestr tatilinin uzayabileceği, pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitime ara verilebileceği ortaya atıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada "7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"OKULLAR SADECE ÖĞRENME YERLERİ DEĞİLDİR"

Özer, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Salgına rağmen yüz yüze eğitimi başarı ile sürdürdüğümüzü geçtiğimiz 5 ayda hep birlikte gösterdik. Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel, gelişimlerini de gerçekleştirdiği yerlerdir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz müsterih olsunlar." demişti.

YORUMLAR (1)
  • ayhan yunlu: Tabiii nasıl olsa senin çocuğunun hayatı tehlikede değil dua edin çocuğuma bir şey olmasın aldığınız her nefeste DUA edin... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Ziya Selçuk, Pazartesi, Güncel, Son Dakika

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