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Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil - Son Dakika

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil

05.01.2022 10:14

Son dakika! Günlük koronavirüs vaka sayılarının 54 bini aşmasının ardından akıllara yeni tedbirlerin gelebileceği ve yüz yüze eğitime ara verileceği gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Ülkemizdeki son 24 saatlik verilere göre, 54 bin 724 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı ise 160'tan 137'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 26 bin 591 olurken toplam 382 bin 888 PCR testi yapıldı. Vaka sayısında büyük artış, akıllara yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağını getirdi. Özellikle milyonlarca öğrenci ve veli, okulların kapatılması durumunu merak ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil

"ALARM DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Özer burada bir konuşma yaptı. Günlük koronavirüs vaka sayılarını takip ettiklerini ve okullarda eğitimin devam edeceğini belirten Özer, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz. 'Omicron' varyantının yayılması hızlanıyor ancak şu an için okullarımızda önlemlerini değiştireceğimiz yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERDE AŞILAMA ORANININ YÜKSEK OLMASI EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ"

Sağlık Bakanlığı ile yürütülen sürecin yaklaşık 4,5 aydan beri çok başarılı şekilde sürdüğünü aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Kovid-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayımız 2 bin 378. Yaklaşık 71 bin 300 okulda Kovid-19 nedeniyle kapalı hiçbir okulumuz bulunmuyor. Bu süreçteki en büyük başarımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olmasıdır. Sadece Türkiye ortalamasından değil İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranından bizimkisinin çok yüksek olması bizim en büyük avantajımız. Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 93.4, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 89,13. Hepinizin malumu olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalığı geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımızda yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla en az 2 doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranımız şu an Türkiye'de yüzde 94'ler civarında."

"YENİ KARARLAR VERECEĞİMİZ BİR SIKINTIMIZ YOK"

3 doz ve 4 doz aşı olan öğretmen oranlarının her geçen gün yükseldiğine işaret eden Özer, şöyle devam etti: "3'üncü doz aşısını olan öğretmen oranımızda bugün itibarıyla yüzde 40,5. Süreç yaklaşık 4,5 aydır Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilim Kurulumuzla koordineli bir şekilde devam ediyor. Allah'a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz yeni kararlar vereceğimiz bir sıkıntımız yok. Aşılama oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre çok daha riayet ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra yarıyıl tatiline gireceğiz, yarı yıl tatiline kadar süreci başarılı bir şekilde devam edecek."

Özer, Şanlıurfa'da eğitimin kalitesini artırmak, yatırımların nasıl zenginleştirilebileceğine dair bir dizi değerlendirme yapılacağını vurgulayarak, kente bugüne kadar ciddi yatırımlar yapıldığını, bundan sonra da bunların sayısını artırmak için çalışmalara devam edileceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR (1)
  • Muhammet Duman: Bakanın anlamadığı nokta şu tutturmuş öğretmenler aşılı diye yahu çocuklar dökülüyor hastalıktan .Çocuklar okula gidemeyecek evinde hasta yatan çocuklar eğitimden geri kalacak sorarım Bakanın umurundamı?Bakan çocuklar evde hasta yatarken hangi öğretmenin aşılı, sen onu söyleye dur yakında öğretmenler boş sıralara ders anlatacak. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, PCR Testi, Vefat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil - Son Dakika
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