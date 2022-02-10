BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Valiliği ziyareti sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yılda Türkiye'de eğitimde önemli dönemin yaşandığına dikkat çekti. Eğitimde kitleselleşme evresi ile ilgili Bakan Özer, şunları söyledi:

'Son 20 yılda hakikaten Türkiye eğitiminde çok önemli bir dönemi yaşadık. Gelişmiş ülkelerin 2'nci Dünya Savaşı'nın hemen akabinde sağlamış oldukları eğitimdeki kitleselleşme evresini maalesef biz 70 yıl gecikmeyle 2000'li yıllarda gerçekleştirebildik. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm alanlarda ülkemizde 81 il ve tüm ilçelerde müthiş bir eğitim seferberliği gerçekleştirdik. Bu seferberlik kapsamında tüm illerimizde çok sayıda okul, çok sayıda derslik, eğitim sistemine kazandırıldı ve bu yapılan yatırımlar hızlı bir şekilde ülkemizin okullaşma oranlarının artmasına büyük katkı sağladı. 2000'li yıllarda 200 binler civarında olan derslik sayısı bugün 850 binlere ulaştı. Yani 1 milyona yakın dersliği olan eğitim sisteminden bahsediyoruz artık. Diğer taraftan okullaşma oranlarına kısaca bakarsak okul öncesinde 200 binler civarında olan öğrenci sayılarımız 2 milyonlara ulaştı. Ortaöğretimdeki okullaşma oranlarımız yüzde 44'lerden yüzde 90'lara ulaştı. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 14'lerden yüzde 45'lere ulaştı. Yani bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz olan beşeri sermayenin niteliğini artırmayla ilgili son 20 yıl gerçekten Türkiye eğitim tarihine damgasını vurdu. Bu süreçler iddia edildiği gibi kaliteyi göz ardı eden bir süreç değil, tam tersine kalite odaklı bir süreç olarak gerçekleşti. Tüm uluslararası öğrenci başarı araştırmaları şunu gösteriyor ki Türkiye son 20 yılda öğrenci sayısını en fazla artıran ülkelerden biri olmasına rağmen, PISA ve TIMSS'teki başarısını da aynı zamanda en fazla artıran ülkelerden bir tanesi.'

'MESLEKİ EĞİTİM TRAVMATİK ALANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

Mesleki eğitimin ülkenin en kronik problemlerinden olduğunu kaydeden Özer, şöyle konuştu:

"Aslında tüm dünyanın sorunlarıyla boğuştuğu, çabaladığı, daha iyi noktaya getirmek için çırpındığı, iş gücü piyasasının ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye yönelik farklı yaklaşımların sürekli geliştirildiği bir alan. Zaten Türkiye dünyada sorunlu olan mesleki eğitim alanında maalesef ülkemizde anlamsız müdahalelerle çok daha travmatik bir alana dönüştürüldü. 1999 yılındaki kat sayı uygulamasıyla mesleki eğitimin yükseköğretime erişimi kısıtlanırken, aynı zamanda mesleki eğitim artık başarısız öğrencilerin gittiği, öğretmenlerin öğrencilerden beklentilerinin olmadığı, azaldığı, iş gücü piyasasının bundan etkilendiği ve büyük maliyetler ödediği bir eğitim sistemine dönüştü ve o günlerin mirası olarak 'Aradığım elamanı bulamıyorum? sözü artık kulaklarda çınlamaya başladı. Allah'a şükür Milli Eğitim Bakanlığı'mız daha önceki bakanlarımız, bürokratlarımız mesleki eğitimi sürekli güçlendirmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiler ve bu süreçte en büyük katkıyı biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden aldık."

Gelinen noktada artık mesleki eğitimde farklı şeyleri konuştuklarını aktaran Özer, "Mesleki eğitimde artık eğitim, üretim istihdam çevrimini çok daha güçlü noktalara taşıdık. Mesleki eğitimde bir paradigma değişimi yaşanıyor. Buradaki en önemli nokta işverenler artık mesleki eğitim mezunlarını kendilerine gelmesini beklemiyor, tam tersine eğitim süreçlerinin tamamını Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte yürütüyor. Müfredata artık birlikte güncelliyoruz" dedi.

'ARADIĞIM ELEMANI BULAMIYORUM, RETORİĞİNİ ÇÖPE ATACAĞIZ'

Bakan Özer, TOBB ile '81 ilde 81 meslek lisesi' sloganıyla çıktıkları yolda bugün itibarıyla 116 mesleki teknik Anadolu lisesine ulaştıklarını belirterek, mesleki eğitimin, üretim kapasitesiyle ülkedeki okulların ve toplumun ihtiyacını karşılamakta büyük performans sergilediğini anlattı. Özer, "28 Şubat sürecinin bu ülkeye miras bırakmış olduğu, 'aradığım elamanı bulamıyorum' retoriğini de el birliğiyle çöpe atacağız. Artık ülkemiz mesleki eğitimde sorunları konuşan değil, mesleki eğitimde paydaşlarıyla yeni açılımları konuşan yeni şeyler söylen bir eğitim türüne dönüşmüş olacak" diye konuştu.

'ULUSLARARASI MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSELERİ KURACAĞIZ'

Bakan Özer, Türkiye'de uluslararası mesleki teknik ve Anadolu liseleri kurulacağını da kaydederek, '2022 yılında Uluslararası Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi kurma kararı aldık. Artık gönül coğrafyamızdan Türkiye'nin güçlü ilişkileri olduğu ülkelerden de öğrencilerin geldiği, öğretmenlerimizin o ülkelere gittiği, öğrenci ve öğretmen mobilitesinin olduğu Uluslararası Mesleki Teknik ve Anadolu Liseleri kuracağız. 5 tane kuracaktık, 6'ncısı da bu okul olacak' dedi.

Açılışa Bakan Özer'in yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Bakan Özer'in konuşmasının ardından kurdele kesilerek eğitim kurumunun açılışı gerçekleştirildi. Özer, okulda incelemelerde de bulunup, yetkililerden bilgi aldı.