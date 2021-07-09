MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çatalca'da bulunan Çakıl İlk ve Ortaokulu'nda Telafide Ben de Varım etkinliklerine katıldı, öğrencilerle su savaşı yaptı. Bakan Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın mekanları, atölyeleri, kütüphaneleri, müzeleri dahil olmak üzere her yerde faaliyetlerimiz var ve çok hızlanarak devam ediyor. Katılım artıyor. 300 bin civarında öğretmenimiz de katılıyor dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri kapsamında Çatalca'da bulunan Çakıl İlk ve Ortaokulu'nda bulunan etkinliklere katıldı. Bowling, mini golf oynayan ve çocuklarla su savaşı yapan Selçuk, okul bahçesine Ziya Öğretmen Ağacı adı verilen zeytin ağacını dikti.

GERÇEKTEN EĞLENCELİ BİR SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bakan Selçuk, basına yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 8 milyon öğrenci, 22 bin okulumuzda, bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın mekanları, atölyeleri, kütüphaneleri, müzeleri dahil olmak üzere her yerde faaliyetlerimiz var ve çok hızlanarak devam ediyor, katılım artıyor. 300 bin civarında öğretmenimiz de katılıyor buna. Öğretmenlerimiz hem öğretmen olarak katılıyor, hem de kendileri de 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerini yapıyorlar. Halk oyunları oynuyorlar, enstrüman çalışması yapıyorlar. Paintball oynuyorlar, kendi aralarında eğleniyorlar. Doğa yürüyüşü yapıyorlar dedi. Çocukların etkinliklerinin birçoğuna kendisinin de katılmak istediğini dile getiren Selçuk, Katıldım, hatta ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle su savaşı yaptık. Çok da adil olmadı. Çünkü hepsi aynı anda bana su sıktı. Gerçekten eğlenceli bir süreç devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.