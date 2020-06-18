Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha...

Son dakika güncel haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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